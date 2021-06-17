Беннифер 17 лет спустя, или История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Источник материала: Sputnik Беларусь

Беннифер — так прозвали журналисты парочку Бен Аффлек – Дженифер Лопес. Они начали встречаться в ноябре 2002 года и даже планировали пожениться, но свадьба была отменена за день до церемонии.

Бен Аффлек и Джей Ло познакомились на съемочной площадке кинофильма "Джильи" в 2002 году. А уже через несколько месяцев актер сделал своей возлюбленной предложение. Звезды с самого начала не скрывали отношений: Бен даже появился в знаменитом клипе певицы "Jenny from the block".

Свадьба должна была состояться в сентябре 2003 года в Калифорнии, но за день до церемонии "Беннифер" оказались в заголовках всех СМИ с новостью об ее отмене. В январе 2004-го стало известно, что они расстались окончательно.

И вот спустя 17 лет пара снова вместе, что подтверждают фото папарацци. Лопес и Аффлека подловили за страстными поцелуями в Малибу на юбилее старшей сестры поп-певицы - Линды. Как утверждают некоторые издания, Лопес уже планирует переезд к Аффлеку . Пара посетила несколько частных школ в Лос-Анджелесе - каждая из них находится рядом с домом Аффлека, и по словам источников, это не совпадение. Джей Ло воспитывает двойняшек от брака с Марком Энтони - сына Макса и дочь Эмми.

Также на Sputnik: