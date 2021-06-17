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«Оказалась не в том месте, не с тем человеком». Отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Отец Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с Романом Протасевичем, обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать дочь.
В видеообращении, опубликованном информагентством
— Во время протестов в Минске она была в Литве, и, если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, — это точно история любви, а не убеждений.
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«Оказалась не в том месте, не с тем человеком». Отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
Андрей Сапега призывает Лукашенко проявить милосердие.
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