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«Оказалась не в том месте, не с тем человеком». Отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь

17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Отец Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с Романом Протасевичем, обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать дочь.

В видеообращении, опубликованном информагентством PrimaMedia, Андрей Сапега призывает Лукашенко проявить милосердие и говорит, что «любой здравомыслящий человек понимает, что она оказалась не в том месте, не с тем человеком».

— Во время протестов в Минске она была в Литве, и, если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, — это точно история любви, а не убеждений.

 
Теги: Минск
 
 
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