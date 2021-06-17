«Оказалась не в том месте, не с тем человеком». Отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь

Источник материала: Салiдарнасць

Отец Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с Романом Протасевичем, обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать дочь.

В видеообращении, опубликованном информагентством PrimaMedia , Андрей Сапега призывает Лукашенко проявить милосердие и говорит, что «любой здравомыслящий человек понимает, что она оказалась не в том месте, не с тем человеком».

— Во время протестов в Минске она была в Литве, и, если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, — это точно история любви, а не убеждений.