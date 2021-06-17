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«Неслыханная сделка». Wargaming выкупила 76 квартир в Вильнюсе
Источник материала: Партизан
Компания Wargaming выкупила 76 квартир в жилом комплексе Tower на проспекте Конституции в столице Литвы.
Фото: Irytas.lt
«Неслыханная сделка в Вильнюсе: небоскрёб заполнят белорусы», — с таким заголовком
По оценкам экспертов,
«По количеству проданных квартир это действительно крупная сделка, но не по цене», — говорит он.
Irytas.lt пишет также о том, что 29-этажный Tower — долгострой, его первое название — Arfa. Десятилетие небоскрёб стоял пустым, и только пару лет назад, после передачи новому застройщику, стройку завершили. Качество строительства в ЖК в своё время активно критиковали: говорили о том, что фундамент подтапливает, стены трескаются, здание, мол, проще снести и построить заново.
«Почему были такие заявления? Чтобы снизить цену», — комментирует критику Кульвиетис.
Из выкупленных квартир белорусы смогут легко добраться до своих рабочих мест, отмечает литовское издание. БЦ Quadrum, в котором Wargaming занимает пять этажей площадью почти 5 тысяч кв.м, находится неподалёку, тоже на проспекте Конституции.
Вильнюсский офис Wargaming был открыт в апреле, его возглавил бывший генеральный директор агентства «Invest Lithuania» Мантас Катинас. Корпорация планирует поэтапно, в течение 3-4 лет, создать в Вильнюсе до 400 новых рабочих мест.
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Компания Wargaming выкупила 76 квартир в жилом комплексе Tower на проспекте Конституции в столице Литвы.
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