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«Получается уговорить зуб не ныть»: Максим Знак рассказал о своем здоровье в СИЗО

17.06.2021 18:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известного юриста задержали девять месяцев назад и обвинили в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования


Максим Знак дал интервью из СИЗО. Фото: Павел Мартинчик


Адвокат Максим Знак, который в настоящее время находится в СИЗО в Минске, сообщил, пишет kp.by, что со здоровьем у него все хорошо.

– Со здоровьем у меня, к счастью, все в порядке. Пока мой организм не утратил своего ценного свойства не подводить меня в экстремальных ситуациях, даже во время 226-километровой дистанции триатлона он всегда дожидался финиша. Вот и сейчас, когда что-то начинает беспокоить, у меня получается уговорить зуб не ныть, а живот не бурчать. Это везение, я считаю, – рассказал он о своем самочувствии в эксклюзивном интервью Deutsche Welle из СИЗО.

При этом, как он признался, содержание под стражей его изменило физически.

– Несмотря на то, что я 9 месяцев не видел темноты, я сейчас совсем не загорелый. Еще у меня существенно меньше возможностей для занятия спортом, да и в целом для движения, но я стараюсь: вот уже 3 месяца каждый день стою по 5-7 минут в планке. Ежедневно «отдаю» по 10-30 раз пресса за каждое полученное письмо, при возможности – бег, хоть и на месте, еще отжимаюсь и приседаю на прогулке, – добавил он.

Также он прокомментировал свое обвинение и сравнил его с текстом голливудского блокбастера. Напомним, что Знака обвинили в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

– Могу сказать, что в каком-то смысле мне повезло, ведь текст моего обвинения похож на сценарий голливудского блокбастера, в котором мелкими буквами в конце помечено: «основано на реальных событиях», – поделился он.

По его словам, оно не укладывается в его голове.

– Самое печальное, что исходя из смысла обвинения, экстремистами можно считать всех уважаемых белорусов, которые вошли в Координационный совет, чтобы хоть как-то помочь в переходе к конструктивному решению в контексте августа 2020 года. А еще более печально то, что, обвиняя нас в заговоре, проявившимся якобы в публичном давлении на власть, следствие фактически обвиняет каждого, кто выражает свое несогласие, в непосредственном «исполнении» этого предполагаемого «заговора», – добавил Максим Знак.
 
Теги: Минск
 
 
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Известного юриста задержали девять месяцев назад и обвинили в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования
 
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