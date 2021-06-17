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Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции в «Реале»: «Один из тяжелейших моментов в жизни»
Источник материала: Партизан
«Реал» сегодня проводит специальное мероприятие в связи с уходом из клуба защитника Серхио Рамоса.
35-летний футболист, выступавший за мадридскую команду с 2005 года, не сдержал слез во время своей речи,
«Пришло время попрощаться с «Реалом», и это один из самых тяжелых моментов в моей жизни», – сказал Рамос.
Ранее стало известно, что клуб и защитник не смогли договориться об условиях контракта, поэтому игрок решил уйти.
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«Реал» сегодня проводит специальное мероприятие в связи с уходом из клуба защитника Серхио Рамоса.
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