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Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции в «Реале»: «Один из тяжелейших моментов в жизни»

17.06.2021 18:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Реал» сегодня проводит специальное мероприятие в связи с уходом из клуба защитника Серхио Рамоса.



35-летний футболист, выступавший за мадридскую команду с 2005 года, не сдержал слез во время своей речи, пишет Трибуна.

«Пришло время попрощаться с «Реалом», и это один из самых тяжелых моментов в моей жизни», – сказал Рамос.

Ранее стало известно, что клуб и защитник не смогли договориться об условиях контракта, поэтому игрок решил уйти.
 
 
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«Реал» сегодня проводит специальное мероприятие в связи с уходом из клуба защитника Серхио Рамоса.
 
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