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Важная победа: сборная Украины победила Северную Македонию

17.06.2021 18:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встреча группы С Украина – Северная Македония состоялась в Бухаресте в четверг, 17 июня. Украинцы праздновали победу со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Андрей Ярмоленко (29-я минута) и Роман Яремчук (34-я). У балканцев – Эзган Алиоски (57-я). К слову, полузащитник сначала не смог забить пенальти, но затем оказался быстрее других на добивании.

На 82-й минуте украинцы могли увеличить счет, но голкипер Северной Македонии Столе Димитриевски отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении Руслана Малиновского.

Интересно, что украинская команда одержала первую победу в финальных этапах ЧЕ со своего первого матча на домашнем турнире в 2012 году, после этого украинцы проиграли два матча на домашнем чемпионате Европы, все три на Евро-2016 и стартовую встречу этого турнира. 

Украинская команда набрала 3 очка и идет на третьем месте в группе C, сборная Северной Македонии потерпела второе поражение на турнире и замыкает таблицу квартета (0 очков).

В следующем туре сборная Украины сыграет в Бухаресте против команды Австрии, северомакедонцы в Амстердаме встретятся со сборной Нидерландов. Оба поединка пройдут 21 июня.
 
 
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Встреча группы С Украина – Северная Македония состоялась в Бухаресте в четверг, 17 июня. Украинцы праздновали победу со счетом 2:1.
 
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