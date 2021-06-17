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Беляков: конец однополярного мира и другие итоги встречи Путина с Байденом
17.06.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© REUTERS / Saul Loeb/Pool
- конец однополярного мира: итоги встречи лидеров России и США в Женеве;
- "белорусский кейс" с точки зрения Путина и Байдена;
- состоится ли полноценный альянс Москвы и Пекина после визита Владимира Путина в Китай?
- состояние белорусского общества: "пожар на торфянике" либо "тишь да благодать"?
- раскаяния "пассионариев": оппозиционер не равен революционеру?
- Польша финансировала белорусские протесты: Депутат Ева Шиманьска против.
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Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием политического эксперта, блогера Дмитрия Белякова.
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