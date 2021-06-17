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ЕС выступил с новым жестким заявлением по Беларуси

17.06.2021 19:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейский союз призвал власти Беларуси отказаться от секретности в уголовно-исполнительной системе и в очередной раз выступил против применения смертной казни. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

ЕС выступил с новым жестким заявлением по Беларуси

«Благодаря авторитетной правозащитной организации «Весна» Европейский союз узнал, что родственнику приговоренного к смертной казни Виктора Павлова недавно отказались сообщить о его местонахождении, — отмечено в документе. — Если судить по прежним случаям, отказ в предоставлении родственникам оперативной информации свидетельствует о казни, совершенной в тайне авторитарным режимом Беларуси — единственной европейской страны, где еще применяется высшая мера наказания».

«Необходимо положить конец секретности в уголовно-исполнительной системе в Беларуси. Европейский союз напоминает о своем безусловном неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах. Смертная казнь — это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не работает как способ сдерживания от совершения преступлений и является неприемлемым посягательством на человеческое достоинство и неприкосновенность личности», — подчеркивают авторы заявления.

10 июня лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» со ссылкой на сестру приговоренного к смерти Виктора Павлова сообщил, что тот, вероятно, уже казнен. Родственница Павлова сообщила, что от него полтора месяца не было писем, кроме того, ей отказали в свидании и не стали говорить о его состоянии. В месте содержания Павлова адвокату сообщили, что осужденного в этом учреждении нет.

На основании всего этого сестра Павлова сделала вывод, что его расстреляли. Официальных документов о приведении приговора в исполнение его семье на тот момент не приходило.

Как сообщалось, Витебский областной суд 30 июля 2019 года признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух женщин в деревне Присушино (ч. 2 ст. 139 УК) и приговорил к смертной казни.

 

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