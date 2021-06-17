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Новый глава БФВ Владимир Ващенко: пожелание НОКа увидеть волейбольные сборные Беларуси на Олимпиаде выполнимо

17.06.2021 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одна из целей, которая стоит перед новым руководством Белорусской федерации волейбола, — попадание в ближайшем будущем национальных команд по данному виду спорта в число участников Олимпийских игр.


Фото mchs.gov.by

Об этом сказал журналистам новоиспеченный председатель Белорусской федерации волейбола Владимир Ващенко после избрания на этот пост, сообщает БЕЛТА.

"Пожелание руководства Национального олимпийского комитета увидеть наши волейбольные сборные на Олимпийских играх выполнимо. Но для этого нужно приложить большие усилия. Мы будем стараться по максимуму, чтобы попасть на главные старты четырехлетия в будущем. Условия для этого нашей страной созданы", — сказал Владимир Ващенко.

Говоря об остальных задачах Белорусской федерации волейбола, Владимир Ващенко отметил: "Как и в любом другом виде спорта, это популяризация и развитие. Конечно, при том внимании, которое сегодня уделяется спорту в целом в нашей стране, волейбол должен иметь более значимые успехи. Направления обозначены. Налажено взаимодействие с наблюдательным советом, в который входят компетентные и заинтересованные в развитии волейбола люди. Объединим все усилия, проявим настойчивость, усердие, и у нас все получится".
 
 
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Одна из целей, которая стоит перед новым руководством Белорусской федерации волейбола, — попадание в ближайшем будущем национальных команд по данному виду спорта...
 
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