Всемирный банк отказался помочь Сальвадору с внедрением биткоина









пишет dev.by со ссылкой на Markets Insider. Но очень быстро получил отказ международной организации, которая сослалась на вред майнинга для окружающей среды и непрозрачности крипты,dev.by сона Markets Insider.





Сальвадор просит Всемирный банк помочь внедрить биткоин. Тот не хочет

Законопроект, разрешающий проводить любые транзакции в биткоине, парламент страны принял на прошлой неделе. В среду министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя сообщил, что во Всемирный банк обратились за технической помощью в реализации проекта.





Представители банка подтвердили изданию, что получили такой запрос: «Правительство Сальвадора действительно обращалось к нам за помощью с введением биткоина, однако Всемирный банк не может оказать такую поддержку ввиду его неэкологичности и проблем с прозрачностью».





Как пишет MI, Всемирный банк предоставляет финансовую и экономическую помощь развивающимся странам. И наряду со многими другими организациями, центробанками и правительствами планеты он не только не одобряет добычу криптовалют из-за негативного влияния на природу, но и опасается, что они могут превратиться в инструмент для отмывания денег и незаконной торговли наркотиками.





Скептически отнёсся к такому шагу сальвадорских властей и Международный валютный фонд — там считают, что это вызывает юридические и экономические вопросы. Также в МВФ подчеркнули риски и необходимость эффективного регулирования криптоактивов.





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Текст: Александра Кукуть

Фото: Reuters

Источник: Markets Insiderби