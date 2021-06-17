ГАИ Минска предупредила о возможном увеличении времени регистрации транспорта





Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома





Вот что об этом говорят в самой ГАИ:

В связи с модернизацией программного обеспечения возможно временное увеличение срока подачи и изготовления документов при регистрации транспорта.

пишет blizko.by, что в соответствии с действующим законодательством срок осуществления административной процедуры «Регистрация транспортного средства» составляет 10 дней. В столичной ГАИ приносят извинения за неудобства и напоминают,blizko.by, что в соответствии с действующим законодательством срок осуществления административной процедуры «Регистрация транспортного средства» составляет 10 дней.



