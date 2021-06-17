ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ Минска предупредила о возможном увеличении времени регистрации транспорта

17.06.2021 19:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Неудобства временные.


Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Вот что об этом говорят в самой ГАИ:
 
В связи с модернизацией программного обеспечения возможно временное увеличение срока подачи и изготовления документов при регистрации транспорта.
 
В столичной  ГАИ  приносят извинения за неудобства и напоминают, пишет blizko.by, что  в соответствии с действующим законодательством срок осуществления административной процедуры «Регистрация транспортного средства» составляет 10 дней. 
 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь як яблык разладу. Дыскусія экспэртаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by