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ЕС призывает Лукашенко прекратить тайные смертные казни
Источник материала: Партизан
Евросоюз призывает режим диктатора Александра Лукашенко прекратить практику тайных смертных казней в Беларуси. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС на сайте Европейской службы внешней политики.
Виктор Павлов в суде (Фото - Весна)
В заявлении сказано, что беларуские правозащитники из лишенной аккредитации организации Весна проинформировали ЕС о том,
Как утверждают в Евросоюзе, это не единичный подобный случай, что говорит о тайных казнях, проводимых авторитарным режимом. Также в ЕС напомнили, что Беларусь – единственная страна в Европе, где все еще есть смертная казнь.
"Необходимо положить конец секретности пенитенциарной системы в Беларуси, и ЕС напоминает о своем безоговорочном неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах", – сказано в заявлении.
В 2019 году беларус Виктор Павлов был признан виновным в убийстве двух пенсионерок на Витебщине. Его приговорили к наивысшей мере наказания – смертной казни.
Недавно сестра Павлова сообщила, что не получала от брата писем уже несколько месяцев. Она пыталась договориться с начальником СИЗО о свидании с братом, но ей отказали и не дали информации о его состоянии. Женщина подозревает, что его уже расстреляли.
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Евросоюз призывает режим диктатора Александра Лукашенко прекратить практику тайных смертных казней в Беларуси. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС на...
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