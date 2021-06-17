Романчук: «Люди не слышат четких ответов от протестных сил на вопрос, что будет после их прихода к власти»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист Ярослав Романчук рассказал «Салідарнасці», каким видит раскол в белорусском обществе.





Ярослав Романчук, фото IPM Research Center

– Согласно последнему опросу Chatham House, сторонников Лукашенко среди горожан около четверти. Кто, по вашему мнению, входит в эти полтора миллиона человек?

– Это люди, которые вне зависимости от доходов ностальгируют по Советскому Союзу, которые ценят Путина, союз Беларуси и России, «русский мир». Это не только пенсионеры: я знаю людей 40-50 лет, которые открыто говорят, что «славное прошлое» может стать славным будущим.

С экономической точки зрения, это люди, которые плотно сидят на госпрограммах, которые являются бенефициарами бюджетной политики. Это бюджетники, это силовики. Не будем забывать, что у нас порядка 230 тысяч тех, кто носит форму, и порядка 10 тысяч идеологов.

Безусловно, это люди с низким уровнем образования, которые смотрят белорусское государственное телевидение и российское ТВ, становясь жертвами пропаганды.

– В Беларуси большой госсектор. Стоит ли рассматривать работников госпредприятий как сторонников политики Лукашенко? Они наверняка опасаются, что новой власти убыточные предприятия будут не нужны.

– Это одна из проблем последнего года, когда люди, с одной стороны, не критично воспринимают пропаганду властей, а с другой – не слышат четких ответов от протестных сил на вопрос, что будет после их прихода к власти.

Конечно же, за последние 27 лет правления Лукашенко никуда не делась культура иждивенчества. Люди действительно боятся открытого рынка и конкуренции, считая, что предприятия закроют и произойдет возвращение в неблагополучные 90-е.

Но это ложь: даже при самом капиталистическом сценарии закрытие предприятий не предусматривается, а предусматривается их реструктуризация. При любом раскладе базовый доход у человека будет. Как будет и социальная поддержка, и помощь в переобучении.

– Сторонников политики Лукашенко среди сельских жителей еще больше?

– Безусловно. Сельские жители еще более консервативны в плане приверженности советским идеалам. Нужно также понимать, что они очень много времени посвящают работе и выживанию. А когда пашешь от рассвета до заката, тебе не до телеграм-каналов. Ты в совершенно другой повестке дня.

Про уровень образования я уже сказал, но в сельской местности есть еще один фактор – зависимость от местных властей. У нас уже вплотную подошли к формированию неофеодальных удельных княжеств, когда местные власти управляют районами как хотят, и жаловаться на них бессмысленно.

Крепостные более преданы дракону, чем городские жители, которые могут сравнивать, могут видеть, как может быть без дракона.

– Вы написали: «С высокой вероятностью противостояние в Беларуси будет затяжным, напряженным и турбулентным. Ни одна из сторон не имеет большинства». А кто те люди, которые не определились?

– Их немало даже в малом и среднем бизнесе. С Лукашенко они видят правила игры. Пусть эти правила специфические, но люди к ним приспособились. Предприниматели не видят четкой альтернативы со стороны Тихановской и Латушко.

Это не упреки, а предложение вырабатывать ответы на вопросы людей, которые хотят знать, какое будущее им предлагают. Ссылки на то, что мы будем ориентироваться на Европейский союз, что нам дадут 10 миллиардов долларов, – это ни о чем, люди этого не понимают.

– Виктор Бабарико – самый популярный кандидат в президенты среди горожан. Чем это можно объяснить?

– Бабарико попал во многие ниши. В том числе в запрос даже сторонников старой номенклатурно-силовой экономики. Для этих людей Бабарико – более культурный и европейский Лукашенко, который ничего бы серьезно не менял, но допустил бы больше демократии.

Бабарико, конечно же, не либерал и не сторонник свободного рынка: он говорил, что 85% того, что делает правительство, одобряет.

Не знаю было ли это из-за наивности, или это был пиар-ход, но Бабарико попал в ожидания людей, которые не готовы подвергнуть сомнению многие вещи, которые делались при Лукашенко.