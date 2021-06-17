Лучше отдать людям: в Беларуси хотят создать пищевой банк

В Беларуси обсуждается возможность создания пищевого банка — благотворительной организации по сбору качественных остатков продуктов питания, которые вместо утилизации могут быть перераспределены нуждающимся людям.



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Директор Центра экономических исследований BEROC Евгений Лобанов во время онлайн-конференции 17 июня представил стратегию устойчивости пищевого банка. Он сообщил, что, по данным ООН, в мире ежегодно теряется около трети произведенных продуктов питания. Цель № 12 Целей устойчивого развития (обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства) состоит в том, чтобы к 2030 году сократить количество пищевых отходов вдвое. По мнению Лобанова, развитие пищевого банка — большой вклад в достижение этой цели, и здесь важно участие как государства, так и бизнеса.

«Актуальность проекта обусловлена значительным объемом образования пищевых отходов в Беларуси. Проведенные BEROC расчеты показали, что потери продуктов питания на всей цепочке от сбора урожая до потребления оцениваются в 1,2 млн тонн в год. Для сравнения: в Польше потери составляют 4,8 млн тонн в год, в Литве — 600 тонн. Согласно результатам исследования, уже в 2022 году в Беларуси может быть перераспределено от 36 до 468 тонн пищевых остатков», — сказал он.

По данным исследования, в 2020 году в Беларуси на стадии производства и переработки продуктов питания образовалось 244,7 тыс. тонн пищевых отходов, 161,4 тыс. тонн пищевых отходов — в сфере общественного питания, 41,9 тыс. тонн — в сфере розничной торговли.

Пищевые банки успешно функционируют во многих развитых странах, таких как США, Швеция, Германия, есть они и в соседних странах — России, Литве, Польше. Специалисты изучили опыт соседних стран и считают, что его можно перенять для организации подобного банка в Беларуси. Например, в Польше ежегодно через банки еды перераспределяется 1,3% продуктов от общего объема образующихся в стране пищевых потерь, в Литве — 1,4%, в США — 7,6%. Если, по оценкам BEROC, в 2019 году в Беларуси образовалось 3.056 тыс. тонн пищевых отходов, то при использовании хорошо зарекомендовавших себя за рубежом моделей банков еды, объемы продуктов питания, перераспределяемых через пищевой банк, могут варьироваться от 39,7 тыс. до 232,3 тыс. тон.

Специалист центра BEROC Наталья Апанасович уверена, что пищевой банк для Беларуси — очень перспективный проект, который будет иметь экономический, экологический и социальный эффект и решит сразу несколько проблем. Например, позволит снизить объемы продуктов, которые превращаются в отходы и попадают на полигоны, что в свою очередь сократит выбросы парниковых газов; распределить пригодные для использования продукты между социально уязвимыми слоями населения; повысить культуру обращения с продуктами питания как в цепочке их создания и распределения, так и на уровне домохозяйств.

Однако, по мнению главы Ассоциации розничных сетей Беларуси Натальи Шаблинской, для реализации подобной инициативы, в частности с помощью торговых сетей, в стране нет законодательной основы. «Мы бы рады все это организовать, но пока для меня подобный банк — это большая фантазия. Нет ни одного законодательного акта, который бы нам позволил это осуществить. Это большой путь, который начинается с санитарных служб и заканчивается налоговыми вопросами. Изначально законодательную опору надо формировать «, — сказала она.

Инициатором создания банка еды в Беларуси выступает некоммерческая организация «Центр экологических решений» (ЦЭР). На ее базе с ноября 2020 года работает проект PISHCHA — пилотная инициатива подобия пищевого банка. Как рассказала его руководитель Елена Пищук, за это время с помощью только одного донора проекту удалось оказать продовольственную помощь 739 семьям, перераспределив более 5 тонн продуктов (детское питание) на 36 тыс. рублей. Сейчас у проекта есть 15 партнеров в Минске и Минском районе, как государственных, так и частных, а также нуждающиеся физлица.

«Очень сложно говорить о сроках запуска проекта пищевого банка в нашей стране. В разных странах разный опыт и нет одного источника финансирования. Где-то помогает государство, где-то доноры, бизнес, фудсфера, пожертвования людей. Нам нужны эксперты, с помощью которых нужно изучить вопрос. Захочет ли вкладываться бизнес, захочет ли помочь преференциями государство?» — сказала Пищук.

Вместе с тем центр BEROC разработал бизнес-план, в котором предлагает три стратегии развития пищевого банка. Они предполагают постепенное увеличение объемов распределения продуктов питания и различаются начальными объемами распределяемых продуктов и динамикой роста. Для стратегии I (становления и адаптации) объем распределяемых продуктов запланирован на уровне 36 тонн в год с годовыми затратами в 20—30 тыс. долларов, для стратегии II (умеренного роста) — 360 тонн в год с ежегодным приростом на уровне 5%, с затратами в 100—150 тыс. долларов, для стратегии III (быстрого роста) — 360 тонн в год с ежегодным приростом на уровне 30% и затратами 300—350 тыс. долларов.