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Собака-терапевт помогла женщине отказаться от самого плохого решения в ее жизни

17.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака-терапевт помогла женщине отказаться от самого плохого решения в ее жизни

Историю о том, как пес-терапевт спас женщину, опубликовал ridus.ru.

Лабрадудль Дигби – собака-терапевт в пожарной службе Devon and Somerset в Эксетере в Великобритании. Пес помогает людям, которые пережили травматические события.

Недавно Дигби вместе с сотрудниками отправился к мосту, на котором стояла молодая женщина, – она планировала покончить с жизнью.

Когда спасатели прибыли на место, там уже находились полицейские, которые пытались отговорить женщину от прыжка с моста. Но она отказывалась возвращаться в безопасное место. И вот на помощь пришел Дигби.

Женщина повернула голову, увидела милую собаку и сразу улыбнулась. Спасатели заметили ее реакцию и предложили сделку – если она не будет прыгать с моста, то сможет вдоволь наобщаться с Дигби. Женщина согласилась. Она не приняла самое ужасное решение в своей жизни, а просто обнялась с собакой.



Интернет-пользователи высоко оценили действия Дигби: «Это прекрасно! Отличная работа Дигби. Надеюсь, эта женщина получит необходимую помощь», «Дигби нужно повысить!», «Это чудесная история. Было бы здорово, если бы собак чаще брали на такие происшествия», «Все-таки собаки — замечательные животные», – писали комментаторы.

Фото: facebook.com

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Историю о том, как пес-терапевт спас женщину, опубликовал ridus.ru. Лабрадудль Дигби – собака-терапевт в пожарной службе Devon and Somerset в Эксетере в Великобритании. Пес...
 
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