|
Собака-терапевт помогла женщине отказаться от самого плохого решения в ее жизни
Источник материала: ОНТ
Историю о том, как пес-терапевт спас женщину, опубликовал
Лабрадудль Дигби – собака-терапевт в пожарной службе Devon and Somerset в Эксетере в Великобритании. Пес помогает людям, которые пережили травматические события.
Недавно Дигби вместе с сотрудниками отправился к мосту, на котором стояла молодая женщина, – она планировала покончить с жизнью.
Когда спасатели прибыли на место, там уже находились полицейские, которые пытались отговорить женщину от прыжка с моста. Но она отказывалась возвращаться в безопасное место. И вот на помощь пришел Дигби.
Женщина повернула голову, увидела милую собаку и сразу улыбнулась. Спасатели заметили ее реакцию и предложили сделку – если она не будет прыгать с моста, то сможет вдоволь наобщаться с Дигби. Женщина согласилась. Она не приняла самое ужасное решение в своей жизни, а просто обнялась с собакой.
Интернет-пользователи высоко оценили действия Дигби: «Это прекрасно! Отличная работа Дигби. Надеюсь, эта женщина получит необходимую помощь», «Дигби нужно повысить!», «Это чудесная история. Было бы здорово, если бы собак чаще брали на такие происшествия», «Все-таки собаки — замечательные животные», – писали комментаторы.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Историю о том, как пес-терапевт спас женщину, опубликовал ridus.ru. Лабрадудль Дигби – собака-терапевт в пожарной службе Devon and Somerset в Эксетере в Великобритании. Пес...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)