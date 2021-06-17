Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Сивец провел в Минске личный прием граждан

Источник материала: ОНТ

Минске личный прием граждан" class="one-news__figure-img">

Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец 17 июня провел в Минске личный прием граждан.

Вопросы ценообразования в ЖКХ, консультация по изменению меры пресечения наказания, избирательное законодательство, проведение массовых мероприятий. Также на личной встрече граждане озвучили свои предложения по совершенствованию Конституции.

Некоторые вопросы удалось решить прямо на месте, другие же требуют детального анализа и взяты на контроль. По ним граждане получат ответы в ближайшее время.

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