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Использовать «бабушкины средства» – кефир и сметану – вредно! Врач рассказал, что делать, если вы получили солнечный ожог
Источник материала: ОНТ
Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников в интервью
Врач отметил, что не все понимают – получать солнечную энергию нужно дозированно. Необходимо использовать защитные кремы и не допускать солнечных ожогов. Загорать можно до 10-11 часов утра и с 17 вечера до захода солнца.
Но что делать, если вы все же получили ожог, видите покраснения на коже и чувствуете болезненные ощущения? Существует определенный алгоритм действий:
1. Обязательно нужно спрятаться от солнца.
2. Необходимо принять холодный душ при первой же возможности, температура воды должна быть около 20°C. Затем выпейте какой-нибудь обезболивающий препарат, если ожог сопровождается болевыми ощущениями.
3. Далее – увлажните кожу, но использовать для этого «бабушкины средства» – кефир или сметану – вредно для кожи.
Снова выходить на солнце можно через некоторое время – это зависит от степени ожога. Как только прошли болезненные ощущения, покраснения, можно начинать загорать, но только вечером и рано утром, чтобы не усугубить ситуацию, порекомендовал врач.
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Использовать «бабушкины средства» – кефир и сметану – вредно! Врач рассказал, что делать, если вы получили солнечный ожог
Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников в интервью радио Sputnik рассказал, как ухаживать за кожей, которая пострадала от солнечного ожога. Врач отметил,...
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