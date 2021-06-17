Летняя жара наступает: прогноз погоды на 18 июня

Источник материала: ОНТ

Завтра, 18 июня, метеоусловия будет формировать обширный антициклон с центром над центральными районами Европейской территории России. Малооблачно, сухо, а пришедшие с юго-востока воздушные массы начнут активно прогреваться.

В пятницу малооблачная без осадков погода. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Влажность воздуха до 40%. Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать.

Утром температура воздуха в большинстве районов составит до +19°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям на 2°С прохладнее. В середине дня на столбиках термометров достигнут от +27°С по восточной половине до +29°С в юго-западных. А к вечеру – всего на пару градусов ниже – +25°С… +27°С.

В выходные сохранится солнечная погода. Будет преобладать небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в субботу ночью +11°С…+16°С, днем +27°С…+32°С, воскресенье до +33°С. В начале следующей недели жаркая и сухая погода сохранится.

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