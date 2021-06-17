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Купалье в Александрии: что ожидает посетителей одного из главных праздников страны

17.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Купалье в Александрии: что ожидает посетителей одного из главных праздников страны

Беларусь, лето, Купалье в Александрии. Вот уже 12 лет без этого события невозможно представить культурную жизнь нашей страны и в этом году республиканский праздник обещают сделать особенно масштабным.

Его посвятят Году народного единства, которое здесь всегда можно прочувствовать. Всё начнётся 10 июля утром и завершится только поздней ночью. Под открытым небом развернётся настоящий город-праздник – от тематических площадок с народными развлечениями до мастер-классов блогеров. И, конечно, знаменитая ярмарка – чтобы занять место в торговых рядах Александрии народные умельцы заранее подавали заявки и своё творчество представят лучшие. К белорусским мастерам присоединятся гости из десяти регионов России. Традиционно на праздник приезжают из ближайших стран, ведь Купалье в Александрии давно стало своеобразным брендом Беларуси.

Завершится программа концертом на главной сцене праздника. В этом году он впервые сделан по заявкам – организаторы заранее провели опрос среди жителей Шкловского района и узнали, какая музыка звучит в их душе. На сцене развернётся по-настоящему народная программа, а вместе с лучшими эстрадными артистами, здесь прозвучат и голоса оперных исполнителей. А ближе к наступлению ночи здесь ждут Олега Газманова и Константина Масковича. Дискотека продолжится до рассвета.

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Беларусь, лето, Купалье в Александрии. Вот уже 12 лет без этого события невозможно представить культурную жизнь нашей страны и в этом году республиканский праздник...
 
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