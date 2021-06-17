Шокирующее видео падения кабинки фуникулера появилось в интернете

Источник материала: ОНТ

Шокирующее видео опубликовали 17 июня итальянские СМИ. На нем запечатлено падение кабинки фуникулера, после которого погибли 14 человек.

Кабина с людьми почти доехала до платформы, но внезапно остановилась, а после на большой скорости поехала в обратном направлении. Трагедия произошла в конце мая. Среди погибших двое детей. Выжил только пятилетний ребенок, который сейчас в тяжелом состоянии в больнице. По уголовному делу задержаны три человека – владелец эксплуатирующей канатную дорогу компании и два руководящих сотрудника фирмы.

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