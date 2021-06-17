ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шокирующее видео падения кабинки фуникулера появилось в интернете

17.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Шокирующее видео падения кабинки фуникулера появилось в интернете

Шокирующее видео опубликовали 17 июня итальянские СМИ. На нем запечатлено падение кабинки фуникулера, после которого погибли 14 человек. 

Кабина с людьми почти доехала до платформы, но внезапно остановилась, а после на большой скорости поехала в обратном направлении. Трагедия произошла в конце мая. Среди погибших двое детей. Выжил только пятилетний ребенок, который сейчас в тяжелом состоянии в больнице. По уголовному делу задержаны три человека – владелец эксплуатирующей канатную дорогу компании и два руководящих сотрудника фирмы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шокирующее видео опубликовали 17 июня итальянские СМИ. На нем запечатлено падение кабинки фуникулера, после которого погибли 14 человек.  Кабина с людьми почти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зрителей спектакля «Белый кролик, Красный кролик» отправляют на сутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by