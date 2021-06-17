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Медики со всей страны в преддверии профессионального праздника посетили Дворец Независимости

17.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медики со всей страны в преддверии профессионального праздника посетили Дворец Независимости

В преддверии профессионального праздника медики со всей страны посетили Дворец Независимости.


Многие из них здесь оказались впервые и сразу после операций и ночных дежурств. Их работа не прекращается даже в канун профессионального праздника. Медицинская делегация – более 70 человек. Гостям показали залы, где пишется история суверенной Беларуси. Эмоции, конечно, останутся в памяти надолго. Сделать фото – тоже обязательная традиция.

Впереди у гостей Дворца Независимости – насыщенная программа. Также во Дворце Республики пройдет торжественная церемония награждения лучших медиков страны. 

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В преддверии профессионального праздника медики со всей страны посетили Дворец Независимости. Многие из них здесь оказались впервые и сразу после операций и...
 
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