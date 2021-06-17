Милиция пресекла деятельность крупнейшего в Беларуси интернет-магазина по продаже наркотиков

Источник материала: ОНТ

Заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Александр Высоцкий сообщил, что деятельность крупнейшего в Беларуси интернет-магазина по поставке и сбыту наркотических средств и психотропных веществ пресечена, передает БЕЛТА.





Два года назад милиция вышла на след хорошо управляемого преступного сообщества, которое организовало в Беларуси крупнейший интернет-магазин по поставке и сбыту наркотиков и психотропов. В пяти регионах страны как минимум он работал, а продажи через него – это почти 70% от всего наркорынка нашей страны.

У преступной организации четкая и разветвленная структура: кураторы и руководители, штат сотрудников – операторы, администраторы чатов, оптовые и розничные закладчики, среди которых нашли даже 17 подростков. Есть у них и служба безопасности, и служба поддержки, а еще «дропы» - подставные лица, которые за вознаграждение оформляют на себя банковские карты, sim-карты.

Сначала был задержан 28-летний мужчина, который отвечал за финансовую составляющую деятельности организации. Благодаря этому стало возможным в мае этого года задержать еще 10 администраторов чатов и бухгалтеров, операторов и тех, кто менял деньги на криптовалюту, чтобы замести следы деятельности, а потом обналичивал их.

Все эти люди жили в Гомеле, Витебске, Бобруйске, Могилеве, Солигорске, Минске и оттуда работали на интернет-площадку. Среди бухгалтеров, например, была женщина-учитель с двумя детьми, находящаяся в декретном отпуске.

Во время работы над делом проведено 44 обыска, изъято более $240 тыс., в общей сложности, и 114 тыс. руб., два автомобиля, компьютерная техника и средства мобильной связи с материалами, которые подтверждают факты преступной деятельности. Обнаружены 104 платежные карты, в том числе российских банков, 101 SIM-карта и более 100 договоров на оформление банковских счетов. Оружие обнаружили у одного человека. Наркотиков не было ни у кого, потому что эти люди связаны с финансовой частью – они не потребители и не сбытчики.

Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. По нему проходит около 120 граждан. В целом, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Милиция обращает внимание на то, что в последнее время в Беларуси увеличилось количество подростков, вовлеченных в оборот наркотиков, а также все больше фактов передозировки наркотическими и психоактивными веществами.

Фото: БЕЛТА

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