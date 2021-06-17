|
Кот загнал сам себя в тупик, смутил друга и рассмешил всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео под названием «Нет пути назад» набирает популярность в соцсетях, пишет
В ролике кот решил залезть по настенной балке наверх, но потом понял, что его ждёт тупик, и стал пятиться назад. Но второй пушистик так и не понял, почему сородич решил вернуться.
Около 7 млн просмотров набрало видео в Instagram.
Интернет-пользователей развеселил попавший в тупик пушистик: «Ха-ха-ха, мне так интересно узнать, чем все закончилось», «Это я и высота, один в один», «Когда решил, что смелый, но оказалось, даже близко не смелый», «Смеюсь со второго кота», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео под названием «Нет пути назад» набирает популярность в соцсетях, пишет ridus.ru. В ролике кот решил залезть по настенной балке наверх, но потом понял, что его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)