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Кот загнал сам себя в тупик, смутил друга и рассмешил всех (ВИДЕО)

17.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот загнал сам себя в тупик, смутил друга и рассмешил всех (ВИДЕО)

Видео под названием «Нет пути назад» набирает популярность в соцсетях, пишет ridus.ru

В ролике кот решил залезть по настенной балке наверх, но потом понял, что его ждёт тупик, и стал пятиться назад. Но второй пушистик так и не понял, почему сородич решил вернуться. 


Около 7 млн просмотров набрало видео в Instagram.

Интернет-пользователей развеселил попавший в тупик пушистик: «Ха-ха-ха, мне так интересно узнать, чем все закончилось», «Это я и высота, один в один», «Когда решил, что смелый, но оказалось, даже близко не смелый», «Смеюсь со второго кота», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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Видео под названием «Нет пути назад» набирает популярность в соцсетях, пишет ridus.ru.  В ролике кот решил залезть по настенной балке наверх, но потом понял, что его...
 
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