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Victoria's Secret отказалась от своих ангелов

17.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Victoria's Secret отказалась от своих ангелов

Всемирно известный бельевой бренд решил запустить кампанию с участием неожиданных амбассадоров, рассказывает Tatler.

Менеджеры Victoria's Secret в очередной раз пытаются восстановить репутационные потери последних лет, возникшие из-за отказа бренда сотрудничать с моделями plus-size и нежелании поддержать глобальную кампанию против сексуальных домогательств.

Ради восстановления доброго имени, руководство компании приняло радикальное решение отказаться от фирменных «ангелов» Victoria's Secret.

В новых компаниях VS Collective и Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancer  примут участие новые амбассадоры.



Нижнее белье бренда в рекламных кампаниях представят футболистка Меган Рапино, фристайлистка Эйлин Гу, актриса Приянка Чопра, журналист и фотограф Аманда де Кадене, модель и адвокат Палома Эсслер, трансгендерная модель Валентина Сампайо, а также модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч.

Генеральный директор компании Мартин Уотерс заявил на пресс-конференции: «Когда менялся мир, мы слишком медленно реагировали. Нам нужно было перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать о том, чего хотят женщины. Мы хотим стать главными защитниками интересов женщин в мире. Эти новые инициативы станут только началом».

Фото: twitter.com/VictoriasSecret

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Всемирно известный бельевой бренд решил запустить кампанию с участием неожиданных амбассадоров, рассказывает Tatler. Менеджеры Victoria's Secret в очередной раз пытаются...
 
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