Как загорать и не навредить здоровью? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал РИА «Новости», что взрослому человеку достаточно 15-20 минут, чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами.

Врач отметил, что солнце способствует выработке в организме человека витамина Д, который очень важен для здоровья. Поэтому на солнце находиться полезно. Однако нельзя перебарщивать, чтобы не обгореть и не получить тепловой удар.

Не стоит находиться на открытом солнце в самые жаркие часы, выбирайте лучше утреннее и вечернее время, порекомендовал врач.

Он также добавил, что во время прогулок нужно носить легкую, желательно светлую одежду и летние головные уборы.

Фото: depositphotos.com





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