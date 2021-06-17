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Как загорать и не навредить здоровью? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
Врач отметил, что солнце способствует выработке в организме человека витамина Д, который очень важен для здоровья. Поэтому на солнце находиться полезно. Однако нельзя перебарщивать, чтобы не обгореть и не получить тепловой удар.
Не стоит находиться на открытом солнце в самые жаркие часы, выбирайте лучше утреннее и вечернее время, порекомендовал врач.
Он также добавил, что во время прогулок нужно носить легкую, желательно светлую одежду и летние головные уборы.
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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал РИА «Новости»,...
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