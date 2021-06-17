|
ВОЗ выступает за запрет на употребление алкоголя женщинами детородного возраста
Источник материала: ОНТ
Всемирная организация здравоохранения предложила запретить употребление спиртных напитков женщинам детородного возраста,
Данное заявление внесено в проект Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы.
ВОЗ отмечает, что руководство стран должно работать над повышением информированности населения о вреде алкоголя, особое внимание в этом процессе необходимо уделить детям и женщинам детородного возраста.
Женщинам должна быть доступна информация обо всех негативных последствиях употребления спиртного до и во время беременности.
Также в предложении организации содержится призыв к полному отказу женщин от употребления алкоголя. Однако данное заявление вызвало критику со стороны интернет-пользователей и обвинения ВОЗ в сексизме.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирная организация здравоохранения предложила запретить употребление спиртных напитков женщинам детородного возраста, передает РИА «Новости». Данное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)