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ВОЗ выступает за запрет на употребление алкоголя женщинами детородного возраста

17.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ВОЗ выступает за запрет на употребление алкоголя женщинами детородного возраста

Всемирная организация здравоохранения предложила запретить употребление спиртных напитков женщинам детородного возраста, передает РИА «Новости».

Данное заявление внесено в проект Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы.

ВОЗ отмечает, что руководство стран должно работать над повышением информированности населения о вреде алкоголя, особое внимание в этом процессе необходимо уделить детям и женщинам детородного возраста.

Женщинам должна быть доступна информация обо всех негативных последствиях употребления спиртного до и во время беременности.

Также в предложении организации содержится призыв к полному отказу женщин от употребления алкоголя. Однако данное заявление вызвало критику со стороны интернет-пользователей и обвинения ВОЗ в сексизме.

Фото: Pixabay

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Всемирная организация здравоохранения предложила запретить употребление спиртных напитков женщинам детородного возраста, передает РИА «Новости». Данное...
 
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