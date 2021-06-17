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В Гомеле осудили бобруйчанина и его подельника, которые 6 лет назад в России избили и обокрали пенсионеров
Источник материала: Партизан
11 июня в Гомеле в суде Железнодорожного района осудили уроженца Гомельской области и уроженца Могилевской области, которые в январе 2015 года ворвались в дом пенсионеров в городе Опочка Псковской области, избили и обокрали их, сообщается на сайте Верховного суда РБ.
Иллюстративное фото freepik
Мужчин, 1966 и 1971 года рождения, в 2017 году осудили за разбой и убийство с особой жестокостью.
Как установило следствие,
Затем хозяев дома заперли в ванной, после чего осмотрели дом и забрали найденные деньги в трех валютах: в российских рублях, евро и долларах США. Также они забрали с собой золотые изделия, два фотоаппарата. Общая стоимость украденного составила в эквиваленте 197 288 белорусских рублей 79 копеек.
Суд признал белорусов виновными и наказал одного из обвиняемых 13 годами лишения свободы, другой получил срок на 11 лет. Также в пользу потерпевших суд постановил взыскать с обвиняемых 129 170 и 182 157 белорусских рублей.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения данного наказания с наказанием, назначенным в 2017 году, окончательный приговор таков: 24 и 22 года колонии.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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В Гомеле осудили бобруйчанина и его подельника, которые 6 лет назад в России избили и обокрали пенсионеров
11 июня в Гомеле в суде Железнодорожного района осудили уроженца Гомельской области и уроженца Могилевской области, которые в январе 2015 года ворвались в дом...
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