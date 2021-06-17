Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин во время встречи с американским лидером Джо Байденом смог «считать» своего коллегу. По словам главы РФ, тот образ Байдена, который создают как наши, отечественные журналисты, так и зарубежные представители СМИ, не имеет ничего общего с реальностью.



Фото: Telegram-канал Марии ЗахаровойФото: Telegram-канал Марии Захаровой

пишет rusplt.ru, что текущий президент Штатов настоящий профессионал, с которым нужно очень внимательно вести дела, чтобы ничего не упустить из виду. Путин подчеркнул,rusplt.ru, что текущий президент Штатов настоящий профессионал, с которым нужно очень внимательно вести дела, чтобы ничего не упустить из виду.

цитирует Путина ТАСС. «Он собран, понимает, чего он хочет добиться. И делает очень искусно это. Я очень надеюсь, что не будет так, как предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать», —Путина ТАСС.

