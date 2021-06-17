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Зрителей спектакля «Белый кролик, Красный кролик» отправляют на сутки

17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

16 июня в Красном Дворике в Минске должна была состояться премьера спектакля «Белый кролик, Красный кролик». Через несколько минут после начала пришли сотрудники милиции и задержали около восьми зрителей и члена КС Оксану Зарецкую, которая организовала просмотр спектакля.

Задержанных отвезли в Центральный РУВД, где на всех составили протоколы якобы за неподчинение сотрудникам милиции. Вечером женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, выпустили с протоколами до суда, а остальных перевели на Окрестина.

Члена КС Оксану Зарецкую выпустили до суда. Стало известно, за что составлен протокол

Как сообщает телеграм-канал Вясна назірае, 17 июня дела зрителей рассмотрели в суде Центрального района.

Судья Александр Петраш арестовал Никиту Романкина и Алию Саед на 15 суток.

Дело 48-летней Светланы Мещаниновой рассматривал судья Дмитрий Корсюк. Женщину, как и других зрителей, обвинили в том, что на территории РУВД около 19.40 она оказала неподчинение сотруднику милиции.

По словам Светланы, Оксана Зарецкая пригласила ее на дружескую встречу для просмотра спектакля, в котором у нее состоялся дебют в качестве актрисы.

Женщина объяснила, что пришла около 18.30 на улицу Революционную и ждала начала постановки, но, как только на мониторе включили спектакль, сразу пришли мужчины в штатском и поставили всех лицом к стене.

Мещанинова сказала, что добровольно пошла за сотрудниками и никто из задержанных неподчинения им не оказывал. Она обратила внимание на то, что милиционеры снимали все на видео, которое могло бы подтвердить ее слова.

Свидетель-милиционер на суде утверждал, что «им поступила информация о возможном несанкционированном мероприятии на улице Революционной, 7а», поэтому присутствующих задержали «для установления личности», но на территории РУВД Светлана «отказалась пройти, упиралась и цеплялась за его руку». По словам милиционера, видеокамер у них не было.

Судья Дмитрий Корсюк наказал Светлану Мещанинову 15-суточным арестом.

 
Теги: Минск
 
 
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«Как только на мониторе включили спектакль, пришли мужчины в штатском и поставили всех лицом к стене».
 
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