Россия отчаянно хочет быть сверхгосударством, но ее давит Китай, - Байден





Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)









сообщает издание The Guardian. Об этомиздание The Guardian.





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"Россия сейчас находится в очень и очень трудном положении. Их давит Китай. Они отчаянно хотят оставаться сверхгосударством", - заявил он.





Напомним, сегодня в Женеве состоялись переговоры Байден и Путина. После встречи президент США заявил, что Россия не хочет новой холодной войны с США.





Кроме того, Байден заявил, что США и России нужно установить общие правила поведения.