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Форвард «Ростова» Обухов дисквалифицирован на 6 месяцев за допинг
Источник материала: Партизан
Нападающий "Ростова" Владимир Обухов отстранен от матчей на полгода в соответствии с решением Международной федерации футбола (ФИФА). Причина — нарушение антидопинговых правил.
Дисциплинарное дело в отношении двух футболистов и одной футболистки из России, попавших под подозрение в нарушении антидопинговых правил в 2013 году, было возбуждено ФИФА еще в марте.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник, срок дисквалификации Обухова отсчитывается с 4 июня,
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Нападающий "Ростова" Владимир Обухов отстранен от матчей на полгода в соответствии с решением Международной федерации футбола (ФИФА). Причина — нарушение...
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