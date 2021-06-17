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Форвард «Ростова» Обухов дисквалифицирован на 6 месяцев за допинг

17.06.2021 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий "Ростова" Владимир Обухов отстранен от матчей на полгода в соответствии с решением Международной федерации футбола (ФИФА). Причина — нарушение антидопинговых правил.



Дисциплинарное дело в отношении двух футболистов и одной футболистки из России, попавших под подозрение в нарушении антидопинговых правил в 2013 году, было возбуждено ФИФА еще в марте.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник, срок дисквалификации Обухова отсчитывается с 4 июня, пишет Прессбол.
 
 
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Нападающий "Ростова" Владимир Обухов отстранен от матчей на полгода в соответствии с решением Международной федерации футбола (ФИФА). Причина — нарушение...
 
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