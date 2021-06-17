Форвард «Ростова» Обухов дисквалифицирован на 6 месяцев за допинг









Дисциплинарное дело в отношении двух футболистов и одной футболистки из России, попавших под подозрение в нарушении антидопинговых правил в 2013 году, было возбуждено ФИФА еще в марте.





пишет Прессбол. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник, срок дисквалификации Обухова отсчитывается с 4 июня,Прессбол.







