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Отменён фестиваль "Купальскае кола" под Минском
Источник материала: Партизан
Организаторы фестиваля "Купальскае кола", который должен был пройти 26 июня в музее народной архитектуры и быта под Минском, сообщили, что проведение мероприятия запретили.
"Зараз працуем над тым, каб зрабіць альтэрнатыўны варыянт канцэрту ў ліпені", - написал один из организаторов Алесь Таболич.
Обещано,
Фестиваль "Купальскае Кола" посвящен старинному народному празднику – Купалью, приуроченному ко дню летнего солнцестояния. В программе этого года была заявлена реконструкция аутентичного Купалья и выступления групп TRUBETSKOY, Znich & Rutvica, Rokash, Relikt, Goryn, а также Ивана Кирчука и других.
Примечательно, что организатор феста Таболич участвовал в президентской кампании 2020 года - ЦИК в мае зарегистрировал его инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты. В июне Таболич решил не участвовать в президентской гонке.
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Организаторы фестиваля "Купальскае кола", который должен был пройти 26 июня в музее народной архитектуры и быта под Минском, сообщили, что проведение мероприятия...
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