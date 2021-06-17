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Отменён фестиваль "Купальскае кола" под Минском

17.06.2021 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы фестиваля "Купальскае кола", который должен был пройти 26 июня в музее народной архитектуры и быта под Минском, сообщили, что проведение мероприятия запретили.



"Зараз працуем над тым, каб зрабіць альтэрнатыўны варыянт канцэрту ў ліпені", - написал один из организаторов Алесь Таболич.

Обещано, пишет smartpress.by, что купленные билеты будут действительны. 

Фестиваль "Купальскае Кола" посвящен старинному народному празднику – Купалью, приуроченному ко дню летнего солнцестояния. В программе этого года была заявлена реконструкция аутентичного Купалья и выступления групп TRUBETSKOY, Znich & Rutvica, Rokash, Relikt, Goryn, а также Ивана Кирчука и других.

Примечательно, что организатор феста Таболич участвовал в президентской кампании 2020 года - ЦИК в мае зарегистрировал его инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты. В июне Таболич решил не участвовать в президентской гонке.
 
 
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Организаторы фестиваля "Купальскае кола", который должен был пройти 26 июня в музее народной архитектуры и быта под Минском, сообщили, что проведение мероприятия...
 
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