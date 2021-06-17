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Ольга Величко: Гродненский детский хоспис принудительно выселяют из двух помещений
17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом директору хосписа Ольге Величко написал судебный исполнитель.
По его словам, если сотрудники хосписа не предоставят ключи от помещений, их принудительно вскроют с сотрудниками РОВД.
Переписку с судебным исполнителем Ольга
«Дошли до принудительного выселения Гродненского детского хосписа сразу двух помещений. Новый суд. По помещению за Пышки хотят опять денег. Опять хотят денег в виде налогов с пожертвований. Недоумение и стыд за причастных к этому развалу», — написала Ольга Величко.
Ранее директор хосписа напомнила, как развивались события:
— В октябре прошлого года ДФР пришли с грозным выражением лица и заведённым уголовным делом на якобы неуплату налогов Гродненским детским хосписом.
Прошло скоро 8 месяцев. За это время переквалификация уголовного дела прошла три этапа.
Но с неуплатой налогов что-то делать нужно. И не придумав ничего лучше - опять внеплановая проверка. Итого — Гродненский детский хоспис не заплатил налоги с безвозмездной спонсорской помощи!
Как вам такой расклад? Вы получили свою зарплату, с вас вычли все необходимые выплаты и налоги. Т.е., например, жертвуя 20 рублей в хоспис — с этих денег государство уже получило налоги.
Потом хоспис покупает, например, лекарства или памперсы — платит с этих 20 рублей ещё НДС. Государство второй раз имеет налог с этих 20 рублей.
Но! Этого мало.
Нужно было хоспису ещё заплатить налоги на прибыль!
Оказывается, пожертвования — это прибыль.
Неплохо устроились государственные умы. Так мы за них ещё и помощь детям оказываем!
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«Недоумение и стыд за причастных к этому развалу», — написала директор хосписа после переписки с судебным исполнителем.
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