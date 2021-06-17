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В Ляховичском районе грузовой микроавтобус врезался в трактор
Источник материала: БT
Авария случилась накануне поздно вечером на автодороге Р43 Ивацевичи - Бобруйск - Кричев - граница России. По предварительной информации, водитель за рулем Iveco не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди трактор. Шофера сельхозтехники с места ДТП увезла скорая помощь в больницу. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.
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Авария случилась накануне поздно вечером на автодороге Р43 Ивацевичи - Бобруйск - Кричев - граница России. По предварительной информации, водитель за рулем Iveco не...
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