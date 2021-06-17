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Обзор чрезвычайных происшествий за 17 июня

17.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Огненная стихия окутала частный дом в Глубокском районе, погиб хозяин. К приезду спасателей крыша полыхала ярким пламенем, была вероятность, что в строении находится жилец. Когда бойцы МЧС тушили пожар, под завалами на полу возле постели обнаружили тело мужчины. По одной из версий, к ЧП привело неосторожное обращение с огнем. 

Накануне вечером в деревне Черемушки вспыхнул жилой дом. Комнаты затянуло дымом, конструкции обрушились. Хозяин строения сумел выбраться из пламени, но получил ожоги 30 % тела, сейчас он в больнице. Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили обгоревший труп мужчины - это был гость. Пожар уничтожил кровлю, перекрытия, нанес ущерб веранде и гаражу. 

В Вороновском районе вместе боролись с огнем пожарные и сотрудники фермы. Искра вспыхнула в сенохранилище - тлел тюк соломы. До приезда  спасателей работники предприятия пытались остановить пламя огнетушителями. К ним на помощь прибыли бойцы МЧС. В момент ЧП в помещении находилось около ста тонн соломы, уничтожено 400 килограммов. 

 
 
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Огненная стихия окутала частный дом в Глубокском районе, погиб хозяин. К приезду спасателей крыша полыхала ярким пламенем, была вероятность, что в строении...
 
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