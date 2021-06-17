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Азаренко и Соболенко вышли в полуфинал парного разряда турнира в Берлине

17.06.2021 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруски впервые за два года играют вместе в паре и на своем первом турнире уже дошли до полуфинала.


© AFP 2021 / KEVORK DJANSEZIAN

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в полуфинал парного разряда турнира WTA в Берлине, сообщает Sputnik.

В матче 1/4 финала белорусский дуэт обыграл пару Петра Мартич (Хорватия) / Шелби Роджерс (США)  со счетом 6:3, 6:4.

В полуфинале белоруски будут соперничать с канадско-мексиканской парой Шэрон Фичмен / Джулиана Олмос.

В одиночном разряде Азаренко сегодня в 1/8 финала обыграла немку Ангелику Кербер (6:3, 7:5). В четвертьфинале белоруска сыграет против представительницы США Джессики Пегулы.

А вот Соболенко в Берлине не повезло. Накануне первая ракетка Беларуси уступила во втором круге американке Мэдисон Киз (4:6, 6:1, 5:7).
 
 
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Белоруски впервые за два года играют вместе в паре и на своем первом турнире уже дошли до полуфинала.
 
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