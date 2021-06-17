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В Новополоцке закрывают мост через Западную Двину из-за угрозы обрушения

17.06.2021 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Движение автомобильного транспорта по мосту будет прекращено 18 июня в 00 часов.


В Новополоцке закрывают мост через Западную Двину из-за угрозы обрушения. Фото: "Новополоцк Сегодня"

В Новополоцке закрывают мост через Западную Двину. Причина – угроза обрушения. Данная информация, пишет kp.by, была опубликована на сайте Новополоцкого городского исполкома.

- На время ремонтных работ закрывается Калининский мост через реку Западная Двина. Движение автомобильного транспорта по мосту будет прекращено 18 июня в 00 часов, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пешеходное движение по мосту будет открыто до момента основной фазы проведения ремонтно-строительных работ.

- Уже в ближайшее время будет озвучена предполагаемая схема движения общественного транспорта, который связывает Новополоцк с Полоцком и микрорайоном Боровуха, - написано в сообщении.

Ранее на своей странице в сети Инстаграм первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко опубликовал итоги обследования путепровода, которое было проведено 10 июня.

- В результате обследования был выявлен ряд дефектов, снижающих грузоподъемность и долговечность сооружения. Состояние пролетных строений квалифицируется как предаварийное и дальнейшее развитие дефектов может привести к обрушению пролетных строений, - написано в документе, опубликованном Лейченко.
 
 
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Движение автомобильного транспорта по мосту будет прекращено 18 июня в 00 часов.
 
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