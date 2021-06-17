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Задержанных зрителей спектакля «Белый кролик, Красный кролик» приговаривают к «суткам»

17.06.2021 20:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанных в Минске на просмотре спектакля «Белый Кролик, Красный кролик» зрителей наказывают административным арестом, сообщает правозащитный телеграм-канал «Вясна назірае».

Задержанных зрителей спектакля «Белый кролик, Красный кролик» приговаривают к «суткам»

Премьера спектакля «Белый кролик, Красный кролик» должна была состояться 16 июня в так называемом Красном дворике в центре Минска. Спустя несколько минут после начала показа туда пришли сотрудники милиции и задержали около десятка зрителей и члена Координационного совета по урегулированию политического кризиса Оксану Зарецкую, которая пригласила друзей посмотреть онлайн-премьеру спектакля с ее участием. Задержанных доставили в УВД Центрального района, где всем было предъявлено обвинение в неповиновении сотрудникам милиции по ст. 24.3 КоАП. Поздно вечером Зарецкую и женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, отпустили с протоколами до суда, а остальных поместили в изолятор на Окрестина.

17 июня административные дела задержанных начали рассматривать в суде Центрального района. 34-летнего Никиту Романкина и 25-летнюю Алию Саед отправили на 15 суток ареста.

48-летняя Светлана Мещанинова обвинялась в том, что около 19.40 на территории РУВД оказала неповиновение сотруднику милиции. Женщина в суде объяснила, что пришла на просмотр спектакля. Как только начался показ, во дворик вошли люди в гражданском и поставили всех лицом к стене. Никто сопротивления не оказывал. Мещанинова подчеркнула, что силовики снимали все на видео, что могло бы подтвердить ее слова.

По сведениям правозащитников, свидетель-милиционер в суде заявил, что к ним поступила информация о возможном несанкционированном мероприятии. Поэтому всех присутствующих задержали для установления личности, но на территории РУВД Мещанинова «отказывалась пройти, упиралась, цеплялась за его руку». По словам милиционера, видеокамер у них не было. Судья назначил женщине 15 суток ареста.

Авторы постановки «Белый кролик, Красный кролик» называют свою работу «перформансом, театральной игрой или даже психологическим экспериментом». «Каждый раз новый исполнитель, который по воле драматурга не имеет никакого представления о том, что ему/ей предстоит играть. Текст пьесы в запечатанном конверте ждет героя прямо на сцене. Однако и зрители не останутся в стороне!» — говорится в описании мероприятия.

Автор пьесы — иранский драматург Нассим Солейманпур. Произведение переведено на 25 языков и исполнено в 49 странах.

В описании постановки также подчеркивается, что она не носит политического характера и ее не следует подавать как таковую, она действует «на более глубоком, метафорическом, уровне и сознательно избегает открытых политических толкований».

26 мая у Оксаны Зарецкой прошел обыск, после чего сотрудники главного управления по борьбе с преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД пригласили ее на беседу и предупредили о недопустимости противоправных действий. У Зарецкой изъяли ноутбук и телефон, а после беседы отпустили.

 

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Теги: Минск
 
 
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Задержанных в Минске на просмотре спектакля «Белый Кролик, Красный кролик» зрителей наказывают административным арестом, сообщает правозащитный телеграм-канал...
 
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