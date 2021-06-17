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Латушко: «И для Москвы, и для Вашингтона Лукашенко — проблема, которую надо решать»

17.06.2021 21:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Латушко: «И для Москвы, и для Вашингтона Лукашенко — проблема, которую надо решать»
Павел Латушко. Фото: РИА Новости
Руководитель НАУ об итогах встречи Байдена и Путина.

— Комментарии по итогам встречи свидетельствуют о ценностных различиях держав, — отмечает Павел Латушко. — Для США — это защита прав и свобод человека, восстановление демократических институтов в Беларуси и проведение честных выборов. В свою очередь, российская сторона исходит из приоритетности своих сфер влияния, в которые она включила Беларусь, и не замечает проблему массовых репрессий в Беларуси.

Мы исходим из подхода, что ничего о нас не должно обсуждаться и решаться без нас. Белорусы вправе самостоятельно решать судьбу своего государства. Но если вопрос Беларуси выносится на обсуждение мировых лидеров, там четко должна звучать позиция белорусов. К сожалению, это было сделано только одной из сторон — США.

Путин ушел от обсуждения конкретных путей выхода из сложившегося в Беларуси кризиса. Это может привести к реализации двух подходов.

Во-первых, Россия будет принуждать режим к проведению референдума по новой Конституции и к досрочным выборам в Беларуси. Во-вторых, отказ России от диалога создает дополнительные возможности для более решительных действий западных партнеров.

Латушко полагает, что в качестве эффективных инструментов воздействия на власть Беларуси будут использоваться полная политическая изоляция, применение секторальных санкций, а также привлечение к правовой ответственности правителя и причастных к насилию и репрессиям.

— Понятно одно: и для Москвы, и для Вашингтона Лукашенко — проблема, которую надо решать. Но темп решения этой проблемы зависит от нас, белорусов, — заключает руководитель НАУ.
 
 
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Путин ушел от обсуждения конкретных путей выхода из сложившегося в Беларуси кризиса.
 
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