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Павел Латушко. Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латушко: «И для Москвы, и для Вашингтона Лукашенко — проблема, которую надо решать» Путин ушел от обсуждения конкретных путей выхода из сложившегося в Беларуси кризиса.

— Комментарии по итогам встречи свидетельствуют о ценностных различиях держав, — отмечает. — Для США — это защита прав и свобод человека, восстановление демократических институтов в Беларуси и проведение честных выборов. В свою очередь, российская сторона исходит из приоритетности своих сфер влияния, в которые она включила Беларусь, и не замечает проблему массовых репрессий в Беларуси.Мы исходим из подхода, что ничего о нас не должно обсуждаться и решаться без нас. Белорусы вправе самостоятельно решать судьбу своего государства. Но если вопрос Беларуси выносится на обсуждение мировых лидеров, там четко должна звучать позиция белорусов. К сожалению, это было сделано только одной из сторон — США.Путин ушел от обсуждения конкретных путей выхода из сложившегося в Беларуси кризиса. Это может привести к реализации двух подходов.Во-первых, Россия будет принуждать режим к проведению референдума по новой Конституции и к досрочным выборам в Беларуси. Во-вторых, отказ России от диалога создает дополнительные возможности для более решительных действий западных партнеров.Латушко полагает, что в качестве эффективных инструментов воздействия на власть Беларуси будут использоваться полная политическая изоляция, применение секторальных санкций, а также привлечение к правовой ответственности правителя и причастных к насилию и репрессиям.— Понятно одно: и для Москвы, и для Вашингтона Лукашенко — проблема, которую надо решать. Но темп решения этой проблемы зависит от нас, белорусов, — заключает руководитель НАУ.