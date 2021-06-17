Николай Иванов: Белорусские клубы рассматривают варианты проведения домашних игр еврокубков за границей









пишет Трибуна. Эта игра станет ответной и состоится 13 или 14 июля. «По моей информации, «Шахтер» рассматривает столицу Сербии Белград местом проведения «домашнего» матча с «Лудогорцем» в Лиге чемпионов,Трибуна. Эта игра станет ответной и состоится 13 или 14 июля.





Датский «Копенгаген» и чешская «Виктория» – еврокубковых соперники «Торпедо» и брестского «Динамо» – также не намерены лететь в Беларусь. Наши клубы ищут варианты проведения «домашних» матчей за рубежом», – написал Иванов в своем телеграм-канале.





Журналист Владислав Татур добавил, что солигорский клуб может провести свою игру в России:





«Относительно «Шахтера» слышал про подмосковные Химки как место проведения домашнего матча», – добавил Татур в своем телеграм-канале.





Брестское «Динамо» сыграет против «Виктории» Пльзень в Лиге конференций. Первую встречу запланировано провести в Чехии.





Соперником «Торпедо-БелАЗ» стал «Копенгаген» (Дания).





БАТЭ будет противостоять победитель пары «Динамо» Батуми (Грузия) – «Тре Пенне» (Сан-Марино). Первую встречу борисовчаном предстоит провести на выезде.





«Шахтер» сыграет против «Лудогорца» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.





Первый матч пройдет в Болгарии (6/7 июля), ответная игра запланирована в Солигорске (13/14 июля).





Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.



