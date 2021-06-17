Один из богатейших людей мира потерял миллиарды долларов за три дня









Индийский миллиардер и предприниматель Гаутам Адани, входящий в число богатейших людей мира, с начала недели потерял больше денег, чем любой другой человек на планете, пишет Bloomberg.





пишет moyby.com, при этом 17 июня бумаги группы продолжали дешеветь. Личное состояние бизнесмена за три дня сократилось примерно на девять миллиардов долларов из-за падения цены акций его компании Adani Group. К закрытию биржевых торгов 16 июня оно составляло 67,6 миллиарда долларов,moyby.com, при этом 17 июня бумаги группы продолжали дешеветь.





Резкое падение началось 14 июня. Местное издание The Economic Times сообщило, что национальный депозитарий акций Индии заморозил счета трех зарегистрированных на Маврикии фондов из-за недостатка информации об их владельцах. Основной частью активов этих фондов являются акции компаний Адани.





Сама Adani Group назвала эту информацию «вопиюще неверной» и заявила, что она была призвана «намеренно ввести в заблуждение инвестиционное сообщество». В двух из трех фондов, Albula и APMS, 17 июня заявили, что работают в обычном режиме, но при этом не ответили на вопросы о том, почему им принадлежит столько акций компаний Адани, и отказались раскрыть имена своих инвесторов.





В последние годы Адани, чьи предприятия работают в сфере добычи полезных ископаемых и энергетики, решил также вложиться в аэропорты, дата-центры, возобновляемые источники энергии и оборонную промышленность. Это поддержали инвесторы, и акции некоторых компаний группы с начала 2020 года росли в цене более чем на 500 процентов.





Еще в этом месяце состояние Адани достигало 80 миллиардов. Согласно данным Bloomberg, после падения стоимости акций на этой неделе индийский предприниматель остается 15-м в списке богатейших людей планеты.