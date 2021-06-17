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Сначала за протесты на 6 лет в колонию отправили мать, теперь на 3 года — сына

17.06.2021 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За "экстремистский" комментарий сыну политзаключённой Татьяны Каневской Дмитрию Каневскому присудили три года колонии общего режима, сообщает лишенный аккредитации spring96.org.


Дмитрий Каневский / spring96.org​

Дело рассматривал Гомельский областной суд, судья — Руслан Царук. Мужчину признали виновным в "умышленных действиях, направленных на разжигание расовой, религиозной, социальной и иной вражды". В одном из чатов, передает Еврорадио, он разместил комментарий с призывом к насилию в отношении милиционеров и их семей.

"Я на эмоциях это написал, — говорил в суде Каневский. — Агрессия была в отношении милиционеров, занимающихся незаконной деятельностью. В частности, ОМОН". Якобы омоновцы убили в Лиде его коллегу. Однако следователи заявили, что он жив.

Под стражей Дмитрий Каневский находится с 27 января. Суд начался в конце мая. За несколько недель до этого также в Гомеле судили группу доверенных лиц Светланы Тихановской. Мать Дмитрия Татьяна Каневская была осуждена на 6 лет колонии общего режима. Она была признана политзаключенной ещё в августе 2020 года.
 
Теги: Гомель
 
 
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За "экстремистский" комментарий сыну политзаключённой Татьяны Каневской Дмитрию Каневскому присудили три года колонии общего режима, сообщает лишенный...
 
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