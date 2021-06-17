Сначала за протесты на 6 лет в колонию отправили мать, теперь на 3 года — сына





Дмитрий Каневский / spring96.org​





передает Еврорадио, он разместил комментарий с призывом к насилию в отношении милиционеров и их семей. Дело рассматривал Гомельский областной суд, судья — Руслан Царук. Мужчину признали виновным в "умышленных действиях, направленных на разжигание расовой, религиозной, социальной и иной вражды". В одном из чатов,Еврорадио, он разместил комментарий с призывом к насилию в отношении милиционеров и их семей.





"Я на эмоциях это написал, — говорил в суде Каневский. — Агрессия была в отношении милиционеров, занимающихся незаконной деятельностью. В частности, ОМОН". Якобы омоновцы убили в Лиде его коллегу. Однако следователи заявили, что он жив.



