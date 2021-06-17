Минчане попали в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самой большой коллекции Lego

Источник материала: Салiдарнасць

Создатели минского Музея Lego стали мировыми рекордсменами по количеству пластмассовых кирпичиков — их в коллекции Надежды и Виталия Соловьевых 5416 экземпляров, пишет Onliner.by .

Прежний рекорд принадлежал австралийцу. Чтобы подтвердить полноту коллекции, минчане сняли около 40 часов видео-доказательств.

О том, что их частная коллекция Lego получила одобрение для Книги рекордов Гиннесса, минчане узнали буквально пару часов назад.

— У прошлого рекордсмена — австралийца — было более трех тысяч экземпляров, у нас оказалось почти 5,5 тысячи, — рассказала Надежда. — Два часа назад пришло письмо от Книги рекордов Гиннесса, доказательства мы собирали целый год, это была очень трудоемкая работа. Сегодня нам написали, что все проверено, и подтвердили наш рекорд. Пока это только электронный сертификат, но скоро придет и официальный с печатью — он будет висеть в музее.

Запись о том, что белорусская Lego-коллекция стала рекордной в мире, уже размещена на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. Отметка об этом появится в ближайшем печатном экземпляре издания.

— Мы зафиксировались на количестве 5416 экземпляров, но где-то через полгода должны побить свой же рекорд еще на тысячу, — делится планами Надежда. — Чтобы подтвердить рекорд, мы сняли порядка 40 часов видео: каждый набор снимался отдельно, мы доказывали, что они такие же, как на официальном сайте Lego. Работа была проделана просто невероятная!

Надежда и Виталий — восьмые рекордсмены Книги из Беларуси. Официально рекорд оформлен на Виталия, но коллекция собрана супругами.