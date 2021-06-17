ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчане попали в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самой большой коллекции Lego

17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Создатели минского Музея Lego стали мировыми рекордсменами по количеству пластмассовых кирпичиков — их в коллекции Надежды и Виталия Соловьевых 5416 экземпляров, пишет Onliner.by.

Прежний рекорд принадлежал австралийцу. Чтобы подтвердить полноту коллекции, минчане сняли около 40 часов видео-доказательств.

О том, что их частная коллекция Lego получила одобрение для Книги рекордов Гиннесса, минчане узнали буквально пару часов назад.

— У прошлого рекордсмена — австралийца — было более трех тысяч экземпляров, у нас оказалось почти 5,5 тысячи, — рассказала Надежда. — Два часа назад пришло письмо от Книги рекордов Гиннесса, доказательства мы собирали целый год, это была очень трудоемкая работа. Сегодня нам написали, что все проверено, и подтвердили наш рекорд. Пока это только электронный сертификат, но скоро придет и официальный с печатью — он будет висеть в музее.

Запись о том, что белорусская Lego-коллекция стала рекордной в мире, уже размещена на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. Отметка об этом появится в ближайшем печатном экземпляре издания.

— Мы зафиксировались на количестве 5416 экземпляров, но где-то через полгода должны побить свой же рекорд еще на тысячу, — делится планами Надежда. — Чтобы подтвердить рекорд, мы сняли порядка 40 часов видео: каждый набор снимался отдельно, мы доказывали, что они такие же, как на официальном сайте Lego. Работа была проделана просто невероятная!

Надежда и Виталий — восьмые рекордсмены Книги из Беларуси. Официально рекорд оформлен на Виталия, но коллекция собрана супругами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы подтвердить полноту коллекции, минчане сняли около 40 часов видео-доказательств.
 
Новости дня
Новости разные
 
Першы прэзыдэнт Украіны назваў ключавую ўмову працягу перамоваў у Менску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by