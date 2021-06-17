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СМИ: Австрия пытается смягчить секторальные санкции в отношении Беларуси

17.06.2021 21:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Австрия пытается смягчить секторальные санкции в отношении Беларуси, пишет Politico со ссылкой на свои дипломатические источники.

СМИ: Австрия пытается смягчить секторальные санкции в отношении Беларуси

Отмечается, что сейчас по поручению лидеров ЕС идет работа над новыми экономическими санкциями с тем, чтобы достичь согласия всех членов ЕС к заседанию Совета министров иностранных дел 21 июня. По словам трех дипломатов, «Австрия ударила по тормозам» в соответствующей рабочей группе. В частности, Вена не согласна с мерами, которые направлены на то, чтобы перекрыть доступ Беларуси к иностранной валюте.

«Австрийский дипломат сказал Politico, что для Вены важно, чтобы санкции не ударили по гражданам, с которым Австрия, в частности, ведет очень интенсивный диалог, — отмечает издание. — Другие страны ЕС не проявили такого сочувствия. Один дипломат сказал, что это вопрос доверия к ЕС, чтобы также включить [в санкционный список] финансовый сектор».

При этом Politico отмечает, что, согласно данным, которые Еврокомиссия предоставила на заседании рабочей группы, более 90% всех средств, заимствованных Беларусью у ЕС, поступают из Австрии.

Накануне Комитет постоянных представителей Евросоюза (Coroper II)  согласовал новые санкции в отношении Беларуси. По неофициальной информации, в новом списке около 80 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию ЕС, и семь юридических лиц. Ожидается, что 21 июня данное решение утвердит Совет министров иностранных дел ЕС.

По информации БелаПАН, в данный пакет санкций будут включены лица, которые, по мнению ЕС, причастны к репрессиям в отношении белорусских граждан, а также те, кто причастен к инциденту с самолетом Ryanair.

 

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Австрия пытается смягчить секторальные санкции в отношении Беларуси, пишет Politico со ссылкой на свои дипломатические источники.
 
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