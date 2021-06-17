ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бельгия обыграла Данию на ЧЕ по футболу

17.06.2021 21:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

9Сборная Бельгии укрепила свои позиции в группе В  — сегодня «красные дьяволы» одержали победу над датчанами.

Бельгия обыграла Данию на ЧЕ по футболу

Проигрывая 0:1 (Поульсен, 2-я мин), одни из фаворитов нынешнего первенства ответили двуся точными ударами (Азар, 54-я; де Брейне, 70-я).

Положение в группе В после двух туров следующее:

  1. Бельгия  — 6 (разница мячей 5:1);
  2. Россия — 3 (1:3);
  3. Финляндия — 3 (1:1);
  4. Дания — (1:3).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9Сборная Бельгии укрепила свои позиции в группе В  — сегодня «красные дьяволы» одержали победу над датчанами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержанных в Минске на просмотре спектакля зрителей наказывают арестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by