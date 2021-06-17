Бельгия обыграла Данию на ЧЕ по футболу

9Сборная Бельгии укрепила свои позиции в группе В — сегодня «красные дьяволы» одержали победу над датчанами.





Проигрывая 0:1 (Поульсен, 2-я мин), одни из фаворитов нынешнего первенства ответили двуся точными ударами (Азар, 54-я; де Брейне, 70-я).

Положение в группе В после двух туров следующее:

Бельгия — 6 (разница мячей 5:1); Россия — 3 (1:3); Финляндия — 3 (1:1); Дания — (1:3).

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