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Бельгия обыграла Данию на ЧЕ по футболу
Источник материала: Навiны
9Сборная Бельгии укрепила свои позиции в группе В — сегодня «красные дьяволы» одержали победу над датчанами.
Проигрывая 0:1 (Поульсен, 2-я мин), одни из фаворитов нынешнего первенства ответили двуся точными ударами (Азар, 54-я; де Брейне, 70-я).
Положение в группе В после двух туров следующее:
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9Сборная Бельгии укрепила свои позиции в группе В — сегодня «красные дьяволы» одержали победу над датчанами.
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