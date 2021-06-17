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Наставник X-Factor Сергей Соседов отказался от участия в белорусской версии проекта
Источник материала: Партизан
Сергей Соседов передумал участвовать в шабаше на БТ из-за насилия и репрессий в Беларуси.
Шоу-мен Денис Дудинский в интервью «Радыё Свабода»
Напомним, что кроме него наставниками в проекте должны стать певец и композитор Руслан Алехно, хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко, известный под сценическим псевдонимом «Серега», и российская певица Ольга Бузова,
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Сергей Соседов передумал участвовать в шабаше на БТ из-за насилия и репрессий в Беларуси.
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