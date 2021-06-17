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Наставник X-Factor Сергей Соседов отказался от участия в белорусской версии проекта

17.06.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергей Соседов передумал участвовать в шабаше на БТ из-за насилия и репрессий в Беларуси.



Шоу-мен Денис Дудинский в интервью «Радыё Свабода» заявил, что один из наставников X-Factor Belarus Сергей Соседов передумал участвовать в музыкальном конкурсе из-за насилия и репрессий в Беларуси.

Напомним, что кроме него наставниками в проекте должны стать певец и композитор Руслан Алехно, хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко, известный под сценическим псевдонимом «Серега», и российская певица Ольга Бузова, пишет moyby.com.
 
 
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Сергей Соседов передумал участвовать в шабаше на БТ из-за насилия и репрессий в Беларуси.
 
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