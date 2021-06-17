К Артему Анищуку, который в знак протеста проглотил металлический предмет, снова не пускают адвоката





Артем Анищук. Фото предоставлено редакции belsat.eu женой





сообщила belsat.eu жена узника. Об этомbelsat.eu жена узника.





«15 июня адвоката снова не пропустили, хотя у него было разрешение от следователя, – говорит Ольга Анищук. – Cотрудники колонии объяснили это тем, что мой муж якобы не писал заявление на встречу с адвокатом. Но Артем не мог не написать заявление, так как он знал, что адвокат должен был приехать. Я делаю из этого вывод, что ему намеренно мешать – просто не дают ручку и бумагу».





В связи с этим адвокат написал жалобу в прокуратуру на то, что его не допускают к Артему Анищуку, так как это является нарушением конституционных прав заключенного на защиту.





На прошлой неделе Артем Анищук сообщил адвокату, что с момента его прибытия в колонию в апреле против него постоянно применялись пытки. Кроме того, на него завели новое уголовное дело – по ст. 411 («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). В знак протеста против пыток Артем Анищук совершил акт членовредительства: он проглотил металлический предмет (какой, неизвестно).





15 июня Ольга тоже хотела узнать о здоровье мужа, но информацию женщине так и не дали.





«Я ждала на улице на жаре полтора часа, у меня поднялась температура. Я ничего не могла добиться. Мне сказали, что нужно сначала писать письменное заявление, чтобы мне дали информацию о состоянии здоровья. Но зачем писать, если я уже здесь?





После того как решила написать жалобу, ко мне все же вышел замначальника колонии и вызвал врача. Я просила рассказать, что конкретно проглотил мой муж и какая помощь ему оказывалась, врач отказалась, сославшись на то, что это якобы врачебная тайна», – говорит она.





В феврале 2021 года 32-летнего сотрудника метрополитена Артема Анищука признали виновным по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса («Злостное хулиганство») и наказали двумя годами колонии в условиях общего режима. Артема и еще четырех мужчин (Егор Евстратов, Павел Сахарчук, Андрей Нечипар, Антон Быковский) задержали в сентябре 2020 года в тот момент, когда они портили автомобиль, которым пользовался милиционер (прокололи шины, залили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов). Задержанных жестоко избивали и травили газом, хотя никто из них не сопротивлялся.





Как выяснилось на суде, обвиняемые были участниками телеграм-чата, где обсуждалась политическая ситуация в стране и методы сопротивления незаконным действиям силовиков. В знак протеста против насилия и пыток над мирными протестующими минчане решили повредить машину милиционера. В обсуждении и в самой акции принимали участие всего 9 человек, но на скамье подсудимых оказались пятеро, остальные фигурируют как «неустановленные лица». Обвиняемые полагают, что это были силовики, которые в их компании фактически выполняли роль провокаторов и подстрекали к более решительным действиям.