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Белорусские вузы открывают двери для абитуриентов из стран СНГ
17.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Белорусский государственный университет поступают абитуриенты из всех стран Содружества. На сегодняшний день в вузе обучаются 2,5 тысячи студентов-иностранцев, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Студент исторического факультета БГУ Тимофей Мельник приехал в Беларусь из Молдовы. Еще в детстве увлекся нумизматикой, и теперь изучает историю монетной чеканки. Каждый день работает в университетском музее и собирает свою коллекцию.
Лолита Хакимова за филологическим образованием приехала из Узбекистана. Учит английский и немецкий языки. Много времени проводит в библиотеке, мечтает выучить и белорусский.
«Я побывала также на лекциях на белорусском языке, да и в обыденной жизни я встречаю белорусский язык. Отношение преподавателя к своему предмету дает некоторый толчок студентам к обучению», – сказала Лолита.
Белорусские вузы все чаще выбирают студенты из России, Туркменистана, Молдовы, Казахстана и Узбекистана. Их привлекает стоимость обучения и уровень преподавания.
В БГУ иностранцы учатся вместе с белорусскими студентами, а не в отдельных группах. Специалисты говорят: так они быстрее адаптируются в чужой стране.
За свою столетнюю историю Белорусский государственный университет выпустил более 15-ти тысяч специалистов – иностранцев.
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В БГУ иностранцы учатся вместе с белорусскими студентами, а не в отдельных группах.
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