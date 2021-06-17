Белорусские вузы открывают двери для абитуриентов из стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Белорусский государственный университет поступают абитуриенты из всех стран Содружества. На сегодняшний день в вузе обучаются 2,5 тысячи студентов-иностранцев, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Студент исторического факультета БГУ Тимофей Мельник приехал в Беларусь из Молдовы. Еще в детстве увлекся нумизматикой, и теперь изучает историю монетной чеканки. Каждый день работает в университетском музее и собирает свою коллекцию.

«В моей личной коллекции 236 монет. Я начал собирать свою коллекцию монет где-то с первого класса, отсюда пошла любовь к истории. Потому что родственники ездили за границу, всегда привозили с собой какие-то монетки, мне отдавали», – рассказал студент.

Лолита Хакимова за филологическим образованием приехала из Узбекистана. Учит английский и немецкий языки. Много времени проводит в библиотеке, мечтает выучить и белорусский.

«Я побывала также на лекциях на белорусском языке, да и в обыденной жизни я встречаю белорусский язык. Отношение преподавателя к своему предмету дает некоторый толчок студентам к обучению», – сказала Лолита.

Белорусские вузы все чаще выбирают студенты из России, Туркменистана, Молдовы, Казахстана и Узбекистана. Их привлекает стоимость обучения и уровень преподавания.

«Белорусский государственный университет уже давно входит в 1,5% самых успешных вузов в мире. Причем не только в направлении гуманитарных наук, но и математических, технических наук», – отметила заместитель декана исторического факультета БГУ Алина Веремейчик.

В БГУ иностранцы учатся вместе с белорусскими студентами, а не в отдельных группах. Специалисты говорят: так они быстрее адаптируются в чужой стране.

За свою столетнюю историю Белорусский государственный университет выпустил более 15-ти тысяч специалистов – иностранцев.