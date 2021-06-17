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Коктейльные платья и главные красавицы страны: в Минске прошел полуфинал конкурса «Мисс Беларусь»

17.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Сегодня в столице прошел полуфинал «Мисс Беларусь». К заветной короне – всё ближе! Достойных претенденток – около 130 со всех регионов!

Сегодня все они снова в Минске, чтобы в уже знакомых декорациях, пройтись по подиуму и представить себя перед жюри еще раз. Но уже в другом амплуа: теперь в макияже и коктейльном платье. Выбрать из них 30-ку финалисток непросто. Каждая по-своему красива и талантлива. Интересные и профессии у девушек: среди них металлурги, таможенники, юристы, музыканты, учителя, много будущих врачей. Корона, уверены, не разобьет даже семейные узы, поэтому смело идут в «Мисс Беларусь» на пару с сестрой.

Вопросы от жюри все те же, каверзные. Некоторым девушкам на кастингах давали рекомендации. Настало время проверить домашнее задание. Ту самую ищут и стилисты, и дизайнеры, актеры. 

Впереди у жюри не менее сложный этап: снова пересмотр по фото/видео всех претенденток. Финал конкурса «Мисс Беларусь» телеканал ОНТ покажет уже в сентябре. Совсем скоро участницы начнут активную подготовку. О ней – расскажем в дневниках. 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в столице прошел полуфинал «Мисс Беларусь». К заветной короне – всё ближе! Достойных претенденток – около 130 со всех регионов! Сегодня все они снова в...
 
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