|
Лето – самый травмаопасный сезон для ребенка. На что стоит обратить внимание родителям?
Источник материала: ОНТ
Чтобы лето было безопасным! С наступлением каникул в Беларуси резко увеличилось количество детских травм. Беззаботное времяпровождение порой приводит к печальным последствиям. Чаще всего, когда школьники остаются без взрослых и предоставлены сами себе. Почему именно любимая пора года наиболее травмаопасная?
Иван только что перенес сложную операцию. Уже второе лето парень проводит на больничной койке. Привычная жизнь изменилась год назад, в самый разгар каникул… Иван признаётся, на дороге был не внимателен. Дальше – ДТП и долгое восстановление.
В республиканском научно-практическом центре травматологии сейчас более 30 юных пациентов. Большинство с травмами, которые медики называют летними. Упал на велосипеде, неудачно сыграл в футбол… И если синяки в таких случаях только украшают, то вывихи и переломы чреваты серьёзными последствиями.
Дорога одно из главных мест, где школьников подстерегает опасность. С начала летних каникул в ДТП погибли уже четыре ребёнка, а более двадцати получили травмы. Вина во многом – на взрослых. Одни не досмотрели, другие были не внимательны за рулем. Большинство происшествий происходят во дворах и частном секторе. Стандартная ситуация: ребенок выскочил из-за стоящей машины, а водитель просто не успел среагировать.
Солнце, вода и горячий песок – таким должно быть настоящее лето. Катер патрулирует прибрежную зону. Стихийные пляжи, где нет спасательных постов, главная проблема сотрудников ОСВОД, именно такие места подростки часто выбирают для отдыха.
Для школьников в первые дни лета спасатели провели уроки безопасности: как вести себя на воде, первая помощь утопающему человеку. За каждым ребёнком на воде не уследишь, тем более, если на водоёме нет спасательного поста. Чтобы избежать трагедии, взрослым будет не лишним ещё раз напомнить детям элементарные правила безопасности, а также поинтересоваться где и как ребёнок проводит свободное время.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы лето было безопасным! С наступлением каникул в Беларуси резко увеличилось количество детских травм. Беззаботное времяпровождение порой приводит к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)