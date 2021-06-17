Лето – самый травмаопасный сезон для ребенка. На что стоит обратить внимание родителям?

Источник материала: ОНТ

Чтобы лето было безопасным! С наступлением каникул в Беларуси резко увеличилось количество детских травм. Беззаботное времяпровождение порой приводит к печальным последствиям. Чаще всего, когда школьники остаются без взрослых и предоставлены сами себе. Почему именно любимая пора года наиболее травмаопасная?

Иван только что перенес сложную операцию. Уже второе лето парень проводит на больничной койке. Привычная жизнь изменилась год назад, в самый разгар каникул… Иван признаётся, на дороге был не внимателен. Дальше – ДТП и долгое восстановление.

Иван Ещенко: «Я просто засмотрелся, вроде бы машин не было, но она в последний момент появилась и меня просто в бок ударила, сбила. Я пролетел где-то три метра и упал на газон… жалко время сейчас так пропускать, просто в пустую».

В республиканском научно-практическом центре травматологии сейчас более 30 юных пациентов. Большинство с травмами, которые медики называют летними. Упал на велосипеде, неудачно сыграл в футбол… И если синяки в таких случаях только украшают, то вывихи и переломы чреваты серьёзными последствиями.

Юрий Лихачевский, врач Республиканского научно-практического центра «Травматологии и ортопедии»: «Количество детей с травмами становится намного больше. Стало больше высокогоэнергетических травм – это падение с высоких этажей зданий, ДТП. Но и обычные, стандартные травмы для детей, остаются на прежнем уровне, достаточно высоком. Травмы локтевого сустава, переломы голени, переломы бедер».

Дорога одно из главных мест, где школьников подстерегает опасность. С начала летних каникул в ДТП погибли уже четыре ребёнка, а более двадцати получили травмы. Вина во многом – на взрослых. Одни не досмотрели, другие были не внимательны за рулем. Большинство происшествий происходят во дворах и частном секторе. Стандартная ситуация: ребенок выскочил из-за стоящей машины, а водитель просто не успел среагировать.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси: «Каждое происшествие с ребёнком – это конечно же трагедия. Сотрудники ГАИ в свою очередь, конечно же, постоянно напоминают и детям, и взрослым о том, что лето наиболее опасный период года. Родители должны контролировать своих детей, также показывать личным примером, что необходимо делать для того, приближение к проезжей части было безопасным, а водителем конечно быть особенно внимательными, подъезжая к пешеходным переходам, а также к местам, где могут появиться дети».

Солнце, вода и горячий песок – таким должно быть настоящее лето. Катер патрулирует прибрежную зону. Стихийные пляжи, где нет спасательных постов, главная проблема сотрудников ОСВОД, именно такие места подростки часто выбирают для отдыха.

Виталий Кулинич, председатель Брестской областной организации ОСВОД: «Да, все знают и понимают, что купаться нужно только в разрешенных местах, но вот этот юношеский максимализм, мол, «я умею, я могу», приводит к трагическим ситуациям. К сожалению, в Брестской области зарегистрирован случай утопления при купании. Подросток 14 лет в Малоритском районе с другом пошли купаться в запрещенном месте, ныряли, и, к сожалению, один из детей утонул».

Для школьников в первые дни лета спасатели провели уроки безопасности: как вести себя на воде, первая помощь утопающему человеку. За каждым ребёнком на воде не уследишь, тем более, если на водоёме нет спасательного поста. Чтобы избежать трагедии, взрослым будет не лишним ещё раз напомнить детям элементарные правила безопасности, а также поинтересоваться где и как ребёнок проводит свободное время.

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